Подмосковье 23 мая 2023, 14:39 Педагоги из Одинцова выиграли на олимпиаде по функциональной грамотности в Подмосковье АСОУ

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Заключительный этап региональной олимпиады по функциональной грамотности для школьных педагогов прошел 20 мая в Академии социального управления. Победителей стала команда школы «Президент» из Одинцова.

Как рассказали в Минобразования, второе место на олимпиаде заняла школа № 20 имени Бирюкова из Орехово-Зуева, а третье досталось Центру образования № 83 из Богородского округа.

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В финале олимпиады участвовали девять педагогических коллективов из разных округов Подмосковья.

«Педагоги решали задания на основные виды функциональной грамотности по различным тематикам и уровням сложности, составляли задания на различные виды функциональной грамотности. Одной из сложных задач стало оценивание заданий по функциональной грамотности, разработанных другими командами, по предложенным критериям», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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