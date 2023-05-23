23 мая 2023, 14:39
Педагоги из Одинцова выиграли на олимпиаде по функциональной грамотности в Подмосковье
Заключительный этап региональной олимпиады по функциональной грамотности для школьных педагогов прошел 20 мая в Академии социального управления. Победителей стала команда школы «Президент» из Одинцова.
Как рассказали в Минобразования, второе место на олимпиаде заняла школа № 20 имени Бирюкова из Орехово-Зуева, а третье досталось Центру образования № 83 из Богородского округа.
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В финале олимпиады участвовали девять педагогических коллективов из разных округов Подмосковья.
«Педагоги решали задания на основные виды функциональной грамотности по различным тематикам и уровням сложности, составляли задания на различные виды функциональной грамотности. Одной из сложных задач стало оценивание заданий по функциональной грамотности, разработанных другими командами, по предложенным критериям», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.
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