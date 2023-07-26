Подмосковье 26 июля 2023, 15:43 Педагоги из Можайска победили в конкурсе трудовых династий в сфере образования Министерство социального развития Московской области

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Семья педагогов Головановых из Можайска победила на областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» в номинации «Образование, здравоохранение». Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

Общий трудовой стаж семьи составляет 225 лет. В разное время педагогической деятельностью занимались семь представителей династии в трех поколениях. Первым педагогом и ученым в семье считается Федор Голованов.

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«Внимательно проследив эволюцию шрифта каждой буквы, он предложил свой шрифт, который взят за основу в семи странах мира. Мало кому известно, что распространение шариковой ручки по школам Советского Союза пошло из Усть-Каменогорска от Федора Григорьевича», — уточнили в ведомстве.

Также он создал «Головановские прописи» для школьников начальных классов.

Сейчас в школах работают его последовательницы — Татьяна Голованова и Галина Пугачева. Победителей и призеров конкурса отметят благодарностью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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