Подмосковье 16 сентября 2023, 15:21 Педагоги из Химок провели занятия по повышению квалификации для учителей ДНР в Мариуполе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Преподаватели Московского государственного института культуры из Химок провели занятия по повышению квалификации для учителей мариупольского филиала Донецкой музыкальной академии имени С. С. Прокофьева на тему «Креативные технологии в художественном образовании». Также гости из Подмосковья организовали творческие мастер-классы и поставили блиц-спектакль вместе с местными студентами.

«Очное обучение преподавателей ДНР в сфере культуры позволило представить преподавателям и студентам лучшие образовательные практики страны и тем самым продолжить работу по интеграции новых регионов в единое культурное пространство», — отметили в Минкультуры России.

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Всего программу прошли 33 преподавателя. Занятия посетили не только педагоги вуза, но и учителя других образовательных организаций в сфере культуры. Также специалисты из Химок наглядно продемонстрировали игру на скрипке и основы вокала мариупольским студентам.

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