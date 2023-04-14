Подмосковье 14 апреля 2023, 16:35 Педагоги из Химок поделились опытом с коллегами из Владивостока

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Около 30 директоров школ Владивостока приехали в Химки, чтобы перенять опыт коллег. На базе школы «Лидер» гости округа изучили, как помочь детям с ранней профориентацией.

Участники лекций узнали, как построить систему профильного обучения — начиная с детского сада и школы, заканчивая колледжем и вузом.

Этот подход реализован в школе «Лидер», которая открылась в Химках в 2021 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас там обучаются порядка 1200 детей. В школе есть три профильных направления — социально-экономическое, предпринимательское и педагогическое.

«Эти три профиля мы реализуем в тесном взаимодействии с нашими вузами: МГУ, МПГИ, мы работаем с МФТИ. У нас есть не только академические партнеры, но и индустриальные партнеры», — рассказала директор школы «Лидер» Инна Головлева.

В школу приглашают спикеров из научно-производственного объединения имени Лавочкина и международного аэропорта Шереметьево, которые рассказывают ребятам о своих специальностях. Эту универсальную систему предпрофессионального обучения теперь будут внедрять и в школах Владивостока.

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