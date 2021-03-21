Педагоги из гимназии Примакова в Подмосковье победили в конкурсе «Учитель будущего»

Победителем профессионального конкурса «Учитель будущего» признали команду педагогов «Гимназия имени Примакова» из деревни Раздоры Одинцовского городского округа в Московской области.

Всего победителями стали 30 команд педагогов из 19 регионов России.

«Прошедшие дни показали, что все финалисты — настоящие профессионалы своего дела», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В команду «Гимназия имени Примакова» вошли Мария Пруленцова, Полина Кузьменко, Виктория Лукшина.

«Конкурс „Учитель будущего“ дал мне возможность поработать с командой. Я стала участвовать в большем количестве проектов, занялась наставничеством более молодых учителей. И если вы еще только думаете, принимать ли участие в проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“ и, в частности, в конкурсе „Учитель будущего“, хочу сказать — обязательно участвуйте!» — заявила Мария Пруленцова.

По ее словам, конкурс изменит представление о профессии учителя.

Источник фото: телеканал «360»

Финал состязания прошел в Санкт-Петербурге. Всем конкурсантам, которые успешно справились с дистанционным и очным этапами, открыли доступ к электронным библиотекам и вебинарам. А финалисты получили программу совершенствования профессионального мастерства. Командам-победителям также предоставили в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

«Учитель будущего» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Цель всероссийского конкурса — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в работе. По итогам конкурса организаторы сформируют сообщество «учителей будущего» из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса.