Подмосковье 17 ноября 2023, 16:41 Педагоги и студенты колледжа «Подмосковье» стали участниками всероссийского конкурса фотографий Министерство МО

Читать 360tv в

Студенты и педагоги колледжа «Подмосковье» поучаствовали во всероссийском конкурсе авторской фотографии и презентаций «Профессия в кадре». Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Конкурс проводился в рамках проекта «Образование». Преподаватели колледжа Наталья Чекрыжова, Татьяна Копалина, Татьяна Митина и Наталья Боброва получили дипломы, еще семь конкурсных работ студентов получили высшие баллы от ююри.

Реклама

Это работы Виктории Коноваловой, Алексея Гаврилкина, Елизаветы Литвиновой, Марии Просверниной, Арины Лавьевой, Валерия Никитина и Алены Рошкована.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».