Победителей конкурса «Педагог года» наградили в городском округе Шатура

В городском округе Шатура назвали имена победителей муниципального конкурса «Педагог года». Всего участие в профессиональном состязании приняли 19 учителей и воспитателей. Позади остались открытые уроки, мастер-классы, конференции. Из-за пандемии коронавируса их провели онлайн.

Победителей и призеров наградили дипломами и подарками. В номинации «Учитель года» лучшим стал Дмитрий Мелькин. Он преподает информатику в Лицее города Шатуры.

Я очень рад победе, потому что это серьезный конкурс. В нем участвуют педагоги с большим опытом, большим стажем, а у меня четыре года работы Дмитрий Мелькин.

У Дмитрия Мелькина нестандартный подход к обучению ребят. На мастер-классе он рассказал про работу в виртуальном классе. В период пандемии это особенно актуальная тема.

В номинации «Воспитатель года» победила Ирина Фролова — у нее уже большой опыт. Более 20 лет она работает в детском саду № 11 на территории Рошаля. За этот период воспитала не один десяток юных жителей города.

Начальник управления образования городского округа Наталья Веселова уточнила, что для педагогов было пять этапов, а для воспитателей — шесть.

Конкурс было сложно проводить, потому что мы не могли встречаться с каждым участником на всех этапах лично. Часть конкурсных испытаний проводили в дистанционном формате Наталья Веселова.

Однако, по ее словам, жюри смогло оценить профессиональный уровень педагогов. Для Дмитрия Мелькина и Ирины Фроловой испытания не закончились. Впереди у них участие в областном конкурсе профессионального мастерства.