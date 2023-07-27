Подмосковье 27 июля 2023, 13:05 Педагоги Богородского округа собрали средства для покупки оборудования в детские сады и школы ДНР Телеканал «360»

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Учителя и воспитатели Богородского округа собрали средства на покупку развивающего оборудования и ноутбуков для школ и детских садов Тельманского района Донецкой Народной Республики. Акция объединила 26 центров образования округа.

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Педагоги приобрели ноутбуки для старшеклассников, а для младшего возраста — стем-оборудование. Это инновационная программа, с помощью которой развивают детское мышление, воображение и мелкую моторику. Школы Богородского округа активно пользуются такими современными методиками.

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«Принцип стем-оборудования в том, что ребенок не просто это может посмотреть. Он может это пощупать, он может это испытать сам, простейшие физические и химические опыты», — рассказала заместитель директора центра образования № 10 Валерия Кораблева.

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Закупленное оборудование доставят к 1 сентября, а учителя Богородского округа поделятся с коллегами опытом и помогут в освоении инновационных технологий.

«Это было общее коллегиальное решение, и мы все вместе решили, что действительно нужно принять участие в этой акции. Это показывает не только нашу общую сплоченность, но и человечность, в том числе», — отметила учитель начальных классов центра образования «Богородский» Татьяна Язева.

Инициативу педагогов поддержал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

«Решение наших учителей пожертвовать часть своей заплаты, чтобы помочь детям новых регионов получать знания и полноценно развиваться, вызывает искреннее уважение и радость за ребят, которые пока многим обделены. Спасибо каждому педагогу, каждому сотруднику образовательных учреждений, решившему оказать помощь!» — сказал Игорь Сухин.

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