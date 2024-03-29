Подмосковье 29 марта 2024, 12:36 Педагог-психолог Ольга Трунова стала победителем профессионального конкурса в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Итоги муниципального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья» подвели в Воскресенске. Лучшей стала Ольга Трунова из школы № 2. Теперь она будет представлять Воскресенск на областном этапе.

Итоги конкурса подвели на заседании комиссии в Воскресенском научно-методическом центре. Эксперты оценили работы конкурсантов и их видеоролики с визитной карточкой, в которых участники рассказали о себе и своем опыте.

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Лучшей назвали педагога-психолога из школы № 2 Ольгу Трунову. Призером стала Елена Дурманова из школы № 9. Они будут представлять городской округ Воскресенск на областном конкурсе «Педагог-психолог Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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