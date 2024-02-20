Подмосковье 20 февраля 2024, 16:28 Педагог Ольга Кашковская из Лобни стала финалисткой конкурса «Учитель-дефектолог России» пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне прошел муниципальный этап конкурса «Учитель-дефектолог России». Победительницей стала логопед школы № 4 Ольга Кашковская. Она представит Лобню на региональном этапе конкурса «Учитель-дефектолог России».

Конкурс направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, а также поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса.

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В Лобне уделяется особое внимание развитию сферы образования. В данный момент в микрорайоне Катюшки строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область — лидер по строительству и обновлению школ.

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