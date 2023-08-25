Подмосковье 25 августа 2023, 15:15 Педагог Нина Тихонова из Солнечногорска получила знак «За заслуги перед Московской областью» пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Преподавателя Солнечногорской детской школы искусств Нину Тихонову наградили знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени. Вручение прошло во время торжественной церемонии на областном педагогическом совете работников образовательных организаций сферы культуры.

Мероприятие посвятили Году педагога и наставника. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и Народный артист России Дмитрий Маликов выступили перед педагогами с приветственным словом.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Заслуженный работник культуры России Нина Тихонова более 50 лет работает преподавателем по классу балалайки в Солнечногорской детской школы искусств. Среди ее учеников — лауреаты и обладатели гран-при региональных, всероссийских и международных конкурсов, стипендиаты губернатора Московской области за выдающиеся успехи в области искусства, победители и призеры молодежных Дельфийских игр.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Нина Николаевна, от лица всех жителей Солнечногорска благодарю за ваш профессионализм, неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, а также кропотливый труд по сохранению самобытности нашей русской культуры», — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на «Форуме педагогов». Он озвучил рейтинг образовательных учреждений региона и наградил директоров лучших школ.

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