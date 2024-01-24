Подмосковье 24 января 2024, 17:41 Педагог Любовь Потапова победила на муниципальном этапе конкурса «Учитель года» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный тур конкурса длился около трех месяцев. Педагог представит городской округ на региональном этапе.

«Учитель года» — ежегодный всероссийский конкурс, который проводится Министерством просвещения РФ. Основная его цель — поддержка передовых школьных учителей, обмен педагогическим опытом, раскрытие творческого потенциала представителей образовательной сферы.

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«Такие конкурсы дарят педагогам возможность найти единомышленников с горящими глазами и разнообразить свои рутинные обязанности. Приятно было видеть достойных соперников и справедливое жюри. Хотелось бы поблагодарить администрацию нашего округа за развитие образовательной сферы в Химках, а также команду, которая поддерживала меня на протяжении всего муниципального этапа», — рассказала учитель начальных классов школы № 29 Любовь Потапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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