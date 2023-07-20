Подмосковье 20 июля 2023, 14:17 Педагог Кристина Тимонина из Лобни получила льготный сертификат на социальную ипотеку пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Кристина Тимонина из Лобни получила льготный сертификат на социальную ипотеку. Она восемь лет работает учителем физкультуры в школе № 6 имени Сахнова.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн вручил сертификаты на социальную ипотеку 39 педагогам региона.

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«Сегодня уже почти 600 педагогов получили сертификаты — это учителя-предметники, молодые педагоги и воспитатели. Самое главное, все они продолжают работать в Московской области. <…> Социальная ипотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия», — сказал Илья Бронштейн.

В число участников программы попала и Кристина Тимонина. Она не только ведет уроки, но руководит военно-патриотическим клубом «Вымпел — Лобня». Ранее она становилась лауреатом конкурса «Учитель года» в номинации «Спортивный ритм и оптимизм». Кроме того, в этом году команда школы под ее руководством заняла 1-е место в лыжной гонке, посвященной памяти погибших сотрудников ФСБ России в Казани.

Социальную ипотеку могут получить педагоги, медики, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Подмосковье предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке и компенсирует сумму основного долга, а участник программы выплачивает только проценты.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в этом году на реализацию программы регион направит 1,8 миллиарда рублей. Ознакомиться с условиями получения социальной ипотеки можно на сайте Минжилполитики Московской области.

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