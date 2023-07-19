Подмосковье 19 июля 2023, 13:25 Педагог из Зарайска прошел во второй тур федерального конкурса работников дополнительного образования Unsplash

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Педагог дополнительного образования из Зарайска Карине Горелова прошла во второй тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что всего в конкурсе среди педагогов допобразования предусмотрено девять номинаций, учителя из Подмосковья будут бороться за первенство в шести из них.

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Карине работает в Центре детского творчества, имеет педагогический стаж более восьми лет и является неоднократным победителем профессиональных конкурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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