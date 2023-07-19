19 июля 2023, 13:25
Педагог из Зарайска прошел во второй тур федерального конкурса работников дополнительного образования
Педагог дополнительного образования из Зарайска Карине Горелова прошла во второй тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
В ведомстве уточнили, что всего в конкурсе среди педагогов допобразования предусмотрено девять номинаций, учителя из Подмосковья будут бороться за первенство в шести из них.
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Карине работает в Центре детского творчества, имеет педагогический стаж более восьми лет и является неоднократным победителем профессиональных конкурсов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.
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