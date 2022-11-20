Подмосковье 20 ноября 2022, 18:59 Педагог из Подольска стал лауреатом конкурса «Учитель здоровья России — 2022»

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Учитель информатики МБОУ СОШ № 1 Подольска Анна Сенько стала лауреатом педагогического конкурса. Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» прошел в 13-й раз.

На уроках Анны Сенько всегда интересно. Вот уже 15 лет она объясняет сложные цифровые задачи понятным и простым языком. Анна преподает информатику.

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«Наш классный руководитель Анна Сергеевна — чудеснейший человек. У нас на уроках всегда присутствует что-то необычное, начиная от шуток, заканчивая интересными темами», — поделился ученик МБОУ СОШ № 1 Андрей Иванов.

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Вместе с другими педагогами из Московской области Анна Сенько прошла сначала муниципальный отбор конкурса, а затем в числе 10 учителей вышла в финал на региональный уровень. Педагог заняла четвертое место.

«Нужно было сделать самопрезентацию, на которой я вернулась немножко в детство и рассказала. Как бы поговорила сама с собой в детстве. Рассказала той маленькой Анечке, как я сейчас работаю. Что мы делаем с детьми для того, чтобы мои выпускники все-таки остались здоровыми», — рассказала педагог МБОУ СОШ № 1 Анна Сенько.

Победа Анны Сенько стала радостным событием для всего школьного коллектива.

«У нас действительно в школе очень сильный педагогический состав и это подтверждает то, что педагоги принимают активное участие в инновационной деятельности, пробуют свои силы в различных конкурсах», — подчеркнула директор МБОУ СОШ № 1 Светлана Антропова.

Благодаря конкурсы учителя повышают свою профессиональную компетентность и формируют культуру здоровья у своих обучающихся.

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