Подмосковье 03 декабря 2023, 02:00 Педагог из Подмосковья Андрей Литвинов победил в конкурсе «Учитель здоровья России» Министерство образования Московской области

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Учитель физической культуры школы № 30 в Коломне Андрей Литвинов стал победителем конкурса «Учитель здоровья России — 2023». Финал проходил в Нижнем Новгороде с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Здесь в первую очередь отдается предпочтение здоровьесберегающим технологиям, тому, как учитель может их применять в образовательном процессе. Хорошая организация, очень понравился Нижний Новгород», — рассказал Литвинов.

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В финал вышли 36 учителей по разным школьным предметам. Они провели открытые уроки и мастер-классы, поучаствовали в дискуссиях и решили кейсы по здоровьесбережению.

Подмосковные преподаватели принимают участие в конкурсе с 2017 года.

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