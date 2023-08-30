Подмосковье 30 августа 2023, 06:30 Педагог из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов вернулся с образовательной экспедиции «Ледокол знаний» Дмитрий Лутовинов

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Победитель конкурса «Учитель года-2022», педагог из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов вернулся из научно-просветительской экспедиции «Ледокол знаний». Всего к путешествию присоединились более 300 человек, участникам показали просторы Арктики с местной фауной и рассказали о современных науках в исследовании Северного полюса.

Преподаватель рассказал, что на мастер-классе от сотрудников национального парка «Русская Арктика» он слепил из глины фигурку медведя, которую вручил маленькой дочери. К подарку учитель приложил фото настоящего животного, сделанное с борта ледокола «50 лет Победы».

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«Если кратко охарактеризовать моё путешествие, я бы сказал — это восхитительно, потрясающе, невероятно! До сих пор в моей памяти картина, как ледокол идет во льдах, вокруг всё в белом тумане, не видно ни зги, такое ощущение, что движешься на каком-то огромном железном левиафане посреди другой планеты, а вокруг на тысячи километров ни одной живой души, кроме медведей и моржей», — поделился педагог

Также Дмитрий стал свидетелем нескольких достижений, занесенных в Книгу рекордов России — первого на Северном полюсе шахматного матча с участием гроссмейстера Сергея Карякина и лекции об истории покорения Арктики, которую заслуженный полярник Виктор Боярский прочитал прямо на льдине.

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