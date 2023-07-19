19 июля 2023, 15:51
Педагог из Химок прошел во второй тур всероссийского конкурса среди работников допобразования
Преподаватель школы «Лидер» из Химок Станислав Красников прошел во второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников допобразования «Сердце отдаю детям». Педагог выступает в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании».
Кроме преподавателя из Химок, представители Подмосковья борются за победу в художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной сферах, а также в области работы с детьми с ОВЗ.
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«Конкурсантам необходимо будет предоставить на второй тур видеообращение „Педагог дополнительного образования: где учиться мастерству?“ и выполнить тестовое онлайн-задание по теме „Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей“», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.
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