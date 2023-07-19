Подмосковье 19 июля 2023, 15:51 Педагог из Химок прошел во второй тур всероссийского конкурса среди работников допобразования Пресс-служба Министерства образования МО

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Преподаватель школы «Лидер» из Химок Станислав Красников прошел во второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников допобразования «Сердце отдаю детям». Педагог выступает в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании».

Кроме преподавателя из Химок, представители Подмосковья борются за победу в художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной сферах, а также в области работы с детьми с ОВЗ.

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«Конкурсантам необходимо будет предоставить на второй тур видеообращение „Педагог дополнительного образования: где учиться мастерству?“ и выполнить тестовое онлайн-задание по теме „Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей“», — отметили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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