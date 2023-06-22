Подмосковье 22 июня 2023, 16:08 Педагог из Химок представит Подмосковье на всероссийском конкурсе профмастерства

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Педагог Александр Красников из школы «Лидер» победил на региональном этапе конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Теперь он вместе с коллегами будет представлять Подмосковье на всероссийском уровне.

Учитель занял 1-е место в номинации «Профессиональный дебют». Всего на региональном конкурсе было представлено девять номинаций образовательного, культурного и спортивного профилей. Отдельно оценивались новички в профессии и специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

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Победителей и призеров наградили в Доме правительства Московской области. Им подарили ноутбуки, планшеты и электронные книги.

«За звание лучшего в этом году боролись более 300 педагогов дополнительного образования из 44 городских округов. В финал конкурса вышли 37 участников», — рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Финал конкурса пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.

Напомним, что школа «Лидер» открылась при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году. Там работают высококвалифицированные педагоги, а для детей есть дополнительные занятия. Старшеклассники могут выбрать профильные классы, которые курируют лучшие университеты страны.

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