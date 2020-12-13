Педагог из Электростали вошел в топ-5 лучших преподавателей детских школ искусств

Педагог из подмосковной Электростали Лариса Яковлева вошла в пятерку лучших преподавателей Детской школы искусств (ДШИ). Хотя в молодости она мечтала выступать в составе известного оркестра, а о педагогике даже и не думала.

Тем не менее в 19 лет Яковлева пришла преподавать в детскую школу искусств. В итоге работа с ребятами увлекла — вдохновили их успехи. Теперь ее педагогический стаж насчитывает почти 30 лет.

В отборочном этапе конкурса участвовали 446 человек из 56 регионов России. Имена победителей жюри до последнего держало в секрете. В итоге выяснилось, что жительница Электростали вошла в пятерку лучших преподавателей России. В первые секунды она не могла поверить в победу.

«Когда огласили результаты и мы узнали количество претендентов, которые соревновались за право стать лучшими — даже немножечко оторопь берет и сердце от счастья просто выпрыгивает и поет, радуется. Я очень благодарна, что члены жюри так высоко оценили мой педагогический труд», — призналась Яковлева.

Преподавательница мечтает создать в Электростали любительский симфонический оркестр. Она рассказала, что многие выпускники школы искусств выбрали профессию врача или экономиста, но желание играть на инструментах осталось. Именно из таких музыкантов Яковлева хочет собрать ансамбль, чтобы играть по вечерам для души.

В свободное от работы в ДШИ время педагог написала букварь для детей «Играем на скрипке с улыбкой». На страницах пособия ноты, красочные картинки и рекомендации к уроку. По нему работают педагоги в Московской области и других регионах России.

Качества Яковлевой оценила директор ДШИ в Электростали Ольга Кривенкова.

«Она целеустремленная, она очень работоспособная, творческая, всегда с душой подходит к любому делу и идет к своей намеченной цели. Большая трудяга, и все эти качества в комплексе обязательно дают результат», — рассказала она.

По стопам финалистки конкурса идет ее 11-летняя дочь Арина. Девочка видит маму на работе чаще, чем дома.

«Я не могу сказать то, что она кричит, повышает голос. Она просто может сказать спокойным [голосом], и ты все поймешь, она даже может не говорить, и ты все поймешь. Она не кричит на учеников, как бы странно это ни звучало. Она объяснит все спокойно, но строго», — рассказала Арина.

По ее мнению, мама — строгий учитель.