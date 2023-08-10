Подмосковье 10 августа 2023, 11:56 Педагог Ирина Борзова представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Мастер года» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Преподаватель «Губернского колледжа» в Серпухове Ирина Борзова победила на региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года». В октябре педагог будет представлять Подмосковье в финале конкурса в Туле. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Педагогический стаж Ирины Борзовой превышает 20 лет. Она преподает студентам колледжа теорию и методику развития речи, а также педагогику.

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«Каждый конкурс — это возможность роста и развития, так как в процессе подготовки к конкурсным мероприятиям узнаешь много нового, осваиваешь новые педагогические технологии, структурируешь свои знания и умения. Когда долго работаешь, кажется, что ты все умеешь и все делаешь правильно. Но на конкурсе тебе дают оценку профессионалы — это очень полезно, хотя и волнительно», — рассказала Борзова.

В региональном этапе конкурса приняли участие 76 педагогов, 20 из которых стали лучшими в области. На первом этапе участники презентовали видеозапись публичного монологического выступления «Я — Мастер». Они подготовили двухминутные презентации с рассказом о себе и своей профессиональной деятельности. На втором этапе конкурсанты демонстрировали профессиональную компетентность и опыт в вопросах обучения, основанных на передовых технологиях и методиках практической подготовки.

«Я провела мастер-класс — учебное занятие для студентов третьего курса, получающих образование по специальности „Дошкольное образование“. Переживала, что занятия будут проходить в другом учебном заведении, с незнакомыми для меня студентами. Не покидала мысль, успею ли сделать все, что запланировано», — поделилась впечатлениями педагог.

Сейчас преподаватель из Серпухова готовится к заключительному этапу. Борзова уточнила, что участие в конкурсе — это в первую очередь работа над собой как в личном, так и в профессиональном плане. Она уверена, что конкурс «Мастер года» дает возможность педагогам колледжей поделиться собственным опытом, найти единомышленников, а также позволяет повысить квалификацию, развить творческие способности.

«Если ранее педагоги оказывали образовательные услуги, то сейчас труд наставников признан очень важной миссией, к которой нужно подходить с огромной самоотдачей», — заключила Борзова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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