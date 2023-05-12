Подмосковье 12 мая 2023, 00:30 Педагог из Фрязина вышел в финал регионального конкурса «Сердце отдаю детям» Евгения Корытько

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Педагог Центра детского творчества из Фрязина Владимир Лапатье вышел в финал подмосковного конкурса «Сердце отдаю детям — 2023». В заключительном этапе преподаватель представит проект нового вида технической деятельности для детей.

«Этот конкурс для таких педагогов с опытом, авторитетом, но там есть такая номинация „Профессиональный дебют“ и вот, как оказалось я туда подхожу и коллеги сказали: „давай участвуй, не бойся“, и я решил попробовать. Для этого нужно было сделать презентацию и рассказать о себе, о занятиях, также отправить программы, по которым я веду занятия в „Центре детского творчества“, — поделился Лататье.

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Педагог занимается с воспитанниками лего-роботами, программированием Scratch и робототехникой Arduino. В рамках финала конкурса Владимиру предстоит провести мастер-класс, представить авторский проект и подготовить эссе на тему «Что сейчас важнее: воспитательный эффект или педагогическая эффективность занятий в дополнительном образовании?».

«Я решил этот вопрос вынести на анкетирование родителям и моим коллегам педагогам, потому что интересно, что думают обе стороны. Пока я собираю данные и обязательно в эссе это отражу», — отметил преподаватель.

Для преподавателя это первый значительный конкурс, в котором он принимает участие. Владимир по образованию инженер, но весь потенциал ему удалось раскрыть именно во фрязинском Центре детского творчества. В амплуа педагога Лапатье занимается электротехникой, программированием и конструированием. В будущем Владимир планирует изучить особенности высокого интеллекта.

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