Печи для сжигания отходов на незаконной свалке снесли после жалоб жителей Павловской Слободы

Несанкционированная свалка обеспокоила жителей Павловской слободы. Местное производство сжигает отходы, а собственник не реагирует на просьбы перестать загрязнять воздух. Добиться справедливости люди решили через суд.

Администрация городского округа Истра не раз проводила проверки. Виновных оштрафовали, но нарушения продолжились. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов объяснил, что необходимо совместное воздействие прокуратуры и местной администрации.

«Мы видим, что участок используется не по целевому назначению. Минэкологии неоднократно проводили проверки, применяли к собственникам административное воздействие. Но видим, что нужно совместное воздействие администрации и местной прокуратуры, так как земли сельхоз назначения используются в промышленных целях», — сказал Фирсов.

Замглавы администрации Истры Андрей Мойса рассказал, что прокуратура готовит акты проверки земельных участков, которые необходимы для суда. Чтобы не ждать финального решения, были предприняты радикальные меры: сжигающие отходы печи снесли.

«Здесь был большой бункер с приёмочной камерой, которая позволяла единовременно сжигать до полу куба отходов. В основном это древесина, но, тем не менее, в ночное время тоже было сжигание отходов», — пояснил замминистра экологии и природопользования области Вадим Воронцов.

В случае, если собственник не предпримет меры, земельные участки будут изъяты.