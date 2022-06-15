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    15 июня 2022, 17:23

    Печи для сжигания отходов на незаконной свалке снесли после жалоб жителей Павловской Слободы

    Александра Перепечаева, Татьяна Петрова

    Несанкционированная свалка обеспокоила жителей Павловской слободы. Местное производство сжигает отходы, а собственник не реагирует на просьбы перестать загрязнять воздух. Добиться справедливости люди решили через суд.

    Печи для сжигания отходов на незаконной свалке снесли после жалоб жителей Павловской Слободы

    Администрация городского округа Истра не раз проводила проверки. Виновных оштрафовали, но нарушения продолжились. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов объяснил, что необходимо совместное воздействие прокуратуры и местной администрации.

    «Мы видим, что участок используется не по целевому назначению. Минэкологии неоднократно проводили проверки, применяли к собственникам административное воздействие. Но видим, что нужно совместное воздействие администрации и местной прокуратуры, так как земли сельхоз назначения используются в промышленных целях», — сказал Фирсов.

    Замглавы администрации Истры Андрей Мойса рассказал, что прокуратура готовит акты проверки земельных участков, которые необходимы для суда. Чтобы не ждать финального решения, были предприняты радикальные меры: сжигающие отходы печи снесли.

    «Здесь был большой бункер с приёмочной камерой, которая позволяла единовременно сжигать до полу куба отходов. В основном это древесина, но, тем не менее, в ночное время тоже было сжигание отходов», — пояснил замминистра экологии и природопользования области Вадим Воронцов.

    В случае, если собственник не предпримет меры, земельные участки будут изъяты.