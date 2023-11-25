Подмосковье 25 ноября 2023, 14:33 Печать деталей для дронов с помощью 3D-принтера организовали в Подольске Пресс-служба администрации городского округа Подольск

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Производство деталей для дронов и беспилотников с помощью 3D-принтера организовали в Подольске. Оно начало работать на базе филиала Первого волонтерского центра под эгидой общественного движения «Рокот-центр 33».

На территории центра будет проводиться обучение основам пилотирования БПЛА и изготовление деталей для дронов, локаторов и их поиска. На сегодняшний день команда состоит из 13 специалистов. Все они — опытные волонтеры.

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Добровольцы с первых дней СВО плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи, а совсем недавно создали первый локатор. Он уже прошел проверку и был модернизирован. Также в центре начал работать первый 3D-принтер, с помощью которого получится удешевить и ускорить производство дронов.

«Главное — сделаем переключение на разные частоты, чтобы менять их при глушении, увеличим объем батареи. Нам уже поступил заказ на 20 маскировочных сетей, попросили перепрошить несколько дронов», — рассказал руководитель центра Егор Дементьев.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск Пресс-служба администрации городского округа Подольск Пресс-служба администрации городского округа Подольск Пресс-служба администрации городского округа Подольск Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Отметим, что филиал в Подольске стал первым в федеральной сети центров. Совсем скоро такие отделения откроются по всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в проведении телемоста для бойцов СВО и их матерей.

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