Подмосковье 19 мая 2023, 16:26 Павловскую суконную фабрику в Истре отреставрируют за 7 лет Главное управление культурного наследия Московской области

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Главное управление культурного наследия Московской области обследовало техническое состояние комплекса зданий Павловской суконной фабрики. Казармы гренадерской артиллерийской бригады в Истре отреставрируют в течение семи лет.

«Указанная работа выполнялась в целях соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия при проведении торгов по продаже указанного имущественного комплекса», — сообщили в управлении.

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Новый собственник комплекса зданий ООО «Элит Ивест» не только приведет в порядок памятник, но и приспособит его к современному использованию.

«Также собственнику выдано задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, необходимое для разработки проектной документации, идет подготовка к выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте», — уточнили в ведомстве.

Комплекс Павловской суконной фабрики в Павловской слободе основал Ягужинский, который являлся военным деятелем эпохи императора Петра I. На предприятии производилось сукно для нужд армии. В середине XIX века каждый 14-й солдат русской армии носил мундир из Павловского сукна.

В 1877 году в здания фабрики перевели штаб и батареи третьей артиллерийской бригады, и с тех пор комплекс стали использовать под казармы и военные нужды. Позднее здесь разместились части второй гренадерской артиллерийской бригады и военные склады. В советское время здания комплекса использовались войсковой частью, затем их передали в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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