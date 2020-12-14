Павловский Посад возглавил Денис Семенов

Павловский Посад возглавил глава Электрогорска Денис Олегович Семенов. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время совещания с заместителями председателя правительства.

«Мы также сделали кадровую замену в Павловском Посаде. Хочу об этом тоже сказать. Павловский Посад у нас возглавил глава Электрогорска Денис Олегович Семенов», — сказал Воробьев на совещании.

Губернатор отметил, что он очень рассчитывает, что Семенов вместе со своей командой привнесет новое дыхание региону.

«Округ важный, большой. Прошу вас обратить внимание на приоритетные вопросы, которые ставят жители», — подчеркнул он.

Также на совещании стало известно, что исполнять полномочия главы Электрогорска будет Сергей Дорофеев. Воробьев отметил, что Дорофеев в округе проработал уже давно. Он также выразил надежду, что новому исполняющему понятны цели, задачи и методы работы.

В конце ноября Сергей Воскресенский стал исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Воскресенский сменил на посту Андрея Разина, которого губернатор Андрей Воробьев назначил на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.