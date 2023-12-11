Подмосковье 11 декабря 2023, 15:10 Павловский Посад включили в аудиоэкскурсию для путешественников на автомобиле Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Туристический сервис Russpass выпустил аудиоэкскурсию в формате подкаста для любителей путешествовать на автомобиле. В нее включили Павловский Посад, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

«Маршрут „Новогоднее ралли“ рассчитан на два дня и охватывает несколько населенных пунктов, в том числе и подмосковный Павловский Посад. Подкаст в формате живой беседы ведут автопутешественник и видеоблогер Богдан Булычев и историк и телеведущий Виталий Калашников», — уточнили в ведомстве.

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Из аудиогида туристы узнают об истории павлопосадского платка, колокольни храма Воскресения, высота которой составляет 58 метров. По преданию, церковь построили по желанию Дмитрия Донского. Его освятили во имя Димитрия Солунского.

Путешествие начнется в московском музее «Автомобили мира». Часть пути проходит по скоростной трассе М-12 «Восток».

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