Подмосковье 29 июня 2023, 12:14 Павловский Посад получил новую технику для уборки парков и скверов

Читать 360tv в

Павловский Посад получил два новых мини-погрузчика. Техника будет работать круглый год и наводить порядок в парках и скверах округа.

Летом мини-погрузчики будут подметать дорожки, а зимой — чистить тротуары от снега и убирать придомовые территории.

Реклама

«Много территорий закреплено за нами, в первую очередь скверы и парки, где используются мини-погрузчики, где нет доступа большой технике, вот туда они, соответственно, и отправятся в первую очередь», — рассказал директор МБУ «Благоустройство» Константин Топтыгин.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов лично протестировал новую технику. По его отзывам, мини-погрузчики удобны и просты в управлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».