Подмосковье 21 апреля 2023, 15:30 Павловский Посад отправил бойцам СВО восемь машин с гуманитарной помощью

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Жители Павловского Посада отправили в зону специальной военной операции восемь машин с гуманитарной помощью. Колонну ценного груза взялись сопровождать родители одного из военнослужащих Андрей и Галина.

«Ни грамма сомнений не было, чтобы туда ехать. Хотя многие боятся, это все-таки не шутки. Хотя, когда мы туда поехали, ребенок нам сказал: „Вы слегка не в своем уме — здесь война“. Мы ему хотели сюрприз сделать», — рассказали жители округа.

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Колонна с гумпомощью состоит их бронированных автомобилей, ВАЗа, квадроциклов и мотоциклов. Жители перечисляли деньги, приносили еду, женщины из группы «Мать солдата» вязали носки и перчатки, крупные организации закупали спецтехнику для фронта.

«Это одна из самых крупных [колонн] за последнее время. Мы посетим свыше 50 подразделений, где проходят службу наши земляки, призывные из нашего военкомата, из городов Электрогорск и Павловский Посад. Весь наш груз составлен исключительно из запросов наших ребят на сумму свыше 7,5 миллиона рублей», — сообщил председатель Совета депутатов Павловского Посада Роман Тикунов.

Часть ценного груза направят в детский интернат в ЛНР. Вещи собрали студенты из Московского государственного технического университета имени Баумана.

«Мы договорились с деканатом нашего факультета и организовали сбор. Освятили в соцсетях, ребята сами начали с нами связываться и приносить гуманитарную помощь», — сообщила студентка МГТУ имени Баумана Полина Тикунова.

Девушка лично передаст посылку детям. Учащиеся вуза собрали ребятам игрушки, канцелярию, принтеры, проекторы и еду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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