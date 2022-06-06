Павловский посад отметил День города

Текстильная столица Подмосковья отпраздновала День города. Павловскому Посаду исполнилось 178 лет с момента основания.

«Здесь очень хорошие люди. Друг другу всегда помогут. А пожелать — развития города. Что бы побольше, например, скверов или площадок для детей», — отметил житель Павловского Посада Михаил Мартынов.

Каждый год в Павловском Посаде появляется что-то новое: открывают благоустроенные пространства, ремонтируют школы и объекты культуры.

«Отрадно, что Павловский Посад за последние полтора года заметно преобразился. В городе появились новые общественные пространства, школа на 1100 мест, активно ведется ремонт учреждений здравоохранения и образования. И это только начало!» — отметил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

В День города жителей порадовала теплая, солнечная погода. Все желающие смогли посетить уличных концерты, а также поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Одной из самых крупных площадок празднования стала площадь Революции. Для жителей и гостей там выступили творческие коллективы округа.

«Я хочу пожелать городу развиваться. Что бы он становился все лучше и лучше. Прежде всего, здоровья и счастья, семейного благополучия всем гражданам», — пожелали участники ансамбля народного танца «Калинка».

На праздник приехали Света и группа Gayazovs Brothers. Завершилось торжество праздничным салютом.