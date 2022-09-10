Стадион возродили в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Стадион возродили в Павловском Посаде Ссовременный стадион открыли на месте старого места тренировок в Павловском Посаде РИА «Новости»

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В Павловском Посаде построили спортивный объект на месте легендарного в Подмосковье Павлово-Покровского стадиона. Здесь тренируются лучшие команды округа.

Новый стадион — это футбольное поле, универсальная спортивная площадка, тренажеры и территория для сдачи норм ГТО. На стадионе постелили газон последнего поколения. Покрытие идеально ровное, внутри мягкая резиновая крошка. Дренажная система позволяет играть даже в дождь.

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В этом году Павлово-Покровскому стадиону исполняется 95 лет. Когда-то здесь тренировалась олимпийская чемпионка 1980 года Наталья Петрусева. С годами объект пришел в негодность, а затем разрушился до основания — его пришлось не реконструировать, а строить заново.

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Возродить стадион попросили местные жители на одной из встреч с губернатором Андреем Воробьевым. Объект включили в программу «Спорт Подмосковья». Не прошло и полгода, как на стадионе уже начались футбольные баталии.

«В юбилейный год стадион обязан быть в хорошем состоянии. Спасибо нашему губернатору, что поддержал жителей и сегодня мы имеем самый современный стадион, который, я уверен, оценят и детишки, и взрослые. Здесь густонаселенный район», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Депутат Госдумы Геннадий Панин подчеркнул, что стадион высокого качества возвели в максимально короткие сроки. Это место всегда притягивало людей, подчеркнул он.

Заниматься физкультурой здесь можно будет с 06:00 до 23:00.

В этом году в Подмосковье планируют открыть три мини-стадиона. Павлово-Покровский стал первым.

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