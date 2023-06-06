Подмосковье 06 июня 2023, 15:48 Павильоны для мастер-классов появятся в парке Толстого в Химках по просьбам жителей в 2024 году

Читать 360tv в

Глава Химок Дмитрий Волошин доложил о реконструкции парка Толстого губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Около 13 гектаров территории уже обновили, и работы продолжатся в следующем году.

«Модернизацию парка проводим с учетом пожеланий наших жителей. После реконструкции здесь будет абсолютно все, что нужно для отдыха — обновленный пляж, парк аттракционов, детские и спортивные площадки, велодорожки, фуд-корт», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Реклама

В парке уже обновили сеть тропинок, построили велодорожки, сделали новую детскую площадку и веревочный парк. Здесь появились сухой фонтан и новое колесо обозрения высотой более 50 метров.

Волошин рассказал, что в следующем году по просьбам жителей в парке построят павильоны для мастер-классов, обновленную эстраду, игровые и спортивные площадки для детей и современные беседки со столиками у леса.

В следующий этап благоустройства войдут также модернизация смотровой площадки и организация зоны тихого отдыха с гамаками на пляже. Здесь установят вращающиеся стулья и большие качели. Для детей сделают площадку для игры с песком и водой.

На совещании с главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ранее в регионе провели голосование «Улучшаем парки вместе», в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Среди пожеланий — побольше фонтанов, детских площадок, беседок, качелей в парках и скверах, цветов, скамеек и питьевых фонтанчиков.