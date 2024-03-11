Подмосковье 11 марта 2024, 15:19 Павел Саркеев из Химок стал чемпионом международных соревнований по легкой атлетике Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Воспитанник спортивного клуба «Благо» в Химках Павел Саркеев выиграл золотую медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Он выступал в составе сборной России.

Соревнования по легкой атлетике прошли в Тунисе. Павел Саркеев стал первым на дистанции 1500 метров. Результаты состязаний включат в мировой рейтинг для отбора на Паралимпийские игры в 2024 году.

Реклама

Павел занимается в физкультурно-оздоровительном клубе «Благо» в Химках. С 2005 года там подготовили сотни спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые успешно выступают на состязаниях различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».