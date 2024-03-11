11 марта 2024, 15:19
Павел Саркеев из Химок стал чемпионом международных соревнований по легкой атлетике
Воспитанник спортивного клуба «Благо» в Химках Павел Саркеев выиграл золотую медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Он выступал в составе сборной России.
Соревнования по легкой атлетике прошли в Тунисе. Павел Саркеев стал первым на дистанции 1500 метров. Результаты состязаний включат в мировой рейтинг для отбора на Паралимпийские игры в 2024 году.
Реклама
Павел занимается в физкультурно-оздоровительном клубе «Благо» в Химках. С 2005 года там подготовили сотни спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые успешно выступают на состязаниях различного уровня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Химки
Россия
Реклама
Реклама