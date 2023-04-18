18 апреля 2023, 14:29
Пауки-вязальщики проснулись в лесах Подмосковья
Пауки-вязальщики пробудились в лесах Подмосковья с наступлением теплой погоды. Встретить насекомых можно только там, так как они предпочитают жить вдали от города.
Любимая пища этих пауков — комары-долгоножки. Вязальщики плетут круглые паутины, часто с отверстием в центре или крупными прямоугольными ячейками, на которые ловят комаров и мух.
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Жителей и гостей Московской области просят не срывать паутины. Ежедневно насекомое способно съедать столько, сколько весит само. Рацион взрослой особи составляют не только мухи, но и другие паразиты, которые могут нанести урон полям, лесам и лугам.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье стало первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства. Ведомство решает проблемы, волнующие население больше всего.
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Экология
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