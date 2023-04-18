Подмосковье 18 апреля 2023, 14:29 Пауки-вязальщики проснулись в лесах Подмосковья Фото: Sokolkov http://www.wild-nature.ru/?q=gallery/ne-obnimay-menya-lyubimaya

Читать 360tv в

Пауки-вязальщики пробудились в лесах Подмосковья с наступлением теплой погоды. Встретить насекомых можно только там, так как они предпочитают жить вдали от города.

Любимая пища этих пауков — комары-долгоножки. Вязальщики плетут круглые паутины, часто с отверстием в центре или крупными прямоугольными ячейками, на которые ловят комаров и мух.

Реклама

Жителей и гостей Московской области просят не срывать паутины. Ежедневно насекомое способно съедать столько, сколько весит само. Рацион взрослой особи составляют не только мухи, но и другие паразиты, которые могут нанести урон полям, лесам и лугам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье стало первым регионом, создавшим профильное министерство благоустройства. Ведомство решает проблемы, волнующие население больше всего.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».