Подмосковье 19 апреля 2024, 15:52 Пауэрлифтер из Воскресенска победил на чемпионате Европы Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Спортсмен из Воскресенска Виктор Скокин стал победителем чемпионата Европы среди любителей по пауэрлифтингу. Он показал лучший результат в возрастной группе 65–69 лет.

Соревнования состоялись в Долгопрудном. Спортсмен выступил в категории до 75 килограмм среди ветеранов. Скокин принял участие в дисциплине «Жим лежа без экипировки», где смог поднять вес в 80 килограмм. Этим он обеспечил себе первое место и подтвердил высокий уровень подготовки и силу воли. Спортсмен представляет спортивный клуб «Горняк» из Воскресенска.

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