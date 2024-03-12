Подмосковье 12 марта 2024, 16:34 Пауэрлифтер Михаил Кокляев посетит празднование Масленицы на стадионе «Красное знамя» в Раменском Медиасток.рф

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Масленицу отпразднуют на стадионе «Красное знамя» в Раменском 17 марта. Гостем мероприятия станет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Михаил Кокляев даст старт празднику и всероссийской акции «Марафон зарядок» в Раменском. Спортивная Масленица продолжится забегами для детей и взрослых.

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Гости праздника смогут поиграть в русскую лапту, килу, волейбол. Пройдут соревнования по силовым видам спорта, мастер-класс по стрельбе из лука, перетягивание каната и импровизированный сход «Стенка на стенку». Также для всех подготовят подарки и угощения с блинами и горячим чаем.

Программа праздника опубликована в Telegram-канале «Здоровое Отечество».

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