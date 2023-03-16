Подмосковье 16 марта 2023, 10:31 Пациенты с гепатитом С смогут получать онлайн-консультации в Подмосковье

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Пациенты с гепатитом С из Подмосковья теперь могут получить онлайн-консультацию. Регион стал первым, внедрившим такую практику. Ранее для получения диагноза и назначения терапии было необходимо ехать в МОНИКИ — теперь они будут доступны у врача в поликлинике.

Как рассказал главный гепатолог региона Павел Богомолов, современные технологии помогли значительно упростить процесс получения диагноза и терапии.

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«Лечащий врач пациента из поликлиники связывается с нами через сервис „Гостелемед“ и получает телемедицинский консилиум, по итогам которого мы даем свои рекомендации, подтверждаем диагноз и назначаем лечение. Это решение поможет пациенту с гепатитом С избежать дополнительных поездок в гепатологическое отделение МОНИКИ и ускорит начало лечения», — сказал он.

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Кроме того, врачи МОНИКИ смогут связываться с пациентами напрямую при помощи телемедицинских консультаций, чтобы терапия проходила под контролем специалиста.

Пациенты с гепатитом С могут пройти обследование по месту жительства, а результаты диагностики загрузят в систему. После этого врач определит оптимальную схему лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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