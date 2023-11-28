28 ноября 2023, 12:36
Пациенток перинатального центра в Мытищах поздравили с Днем матери
Пациенток перинатального центра Мытищинской областной клинической больницы поздравили с Днем матери. С начала года здесь появилось на свет 1980 детей.
Будущим и новоиспеченным мамам вручили полезные подарки. Такие акции к праздникам проводятся в перинатальном центре регулярно.
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С каждым годом в Мытищах рождается все больше детей, а перинатальный центр постоянно улучшает условия для новорожденных и их мам. Так, с начала 2023 года там приобрели 25 современных кроваток для новорожденных детей, пять из которых с подогревом. Также в центре открылась новая семейная палата.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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