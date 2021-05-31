Пациентку с редким диагнозом успешно прооперировали врачи Московской области

Пациентка с очень редким диагнозом попала в больницу имени профессора В. Н. Розанова в Московской области. Девушка не могла есть и пить из-за постоянной рвоты. Врачи определили, чем больна пациентка и успешно прооперировали ее. Теперь девушку ждет восстановление. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациентка поступила в подмосковную больницу с очень редким диагнозом — безоаром желудка. Безоар — это плотное скопление частично переваренных и непереваренных остатков пищи. Болезнь может проявиться у людей любого возраста. Такой диагноз часто встречается у пациентов с патологическим опорожнением желудка или изменениями желудочно-кишечной анатомии.

Девушку в течение целого месяца рвало после употребления пищи и даже воды. Из-за этого пациентка потеряла вес, у нее ухудшилось общее самочувствие, появилась слабость и паника.

Она обратилась в скорую помощь, ее привезли в отделение гастроэнтерологии больницы имени Розанова. После обследования врачи назначили девушке гастроскопию. Осмотр провели заведующий эндоскопическим отделением Дмитрий Александровский и заведующая вторым терапевтическим отделением Мария Колесникова.

«Это действительно редчайший случай. За 10 лет в мире было опубликовано 24 статьи по безоарам, в которых описаны 46 пациентов, у которых найдены безоары в желудке. Наша статья, наверное, будет 25-я», — рассказал Александровский.

Большинство безоаров протекает бессимптомно, но у некоторых пациентов проявляются определенные симптомы.

Часть безоаров получается растворить химическим путем, другие приходится удалять эндоскопически. В ряде случаев даже проводится хирургическое вмешательство.

Симптомы проявились и у пациентки больницы Розанова. Девушка долго страдала язвенной болезнью луковицы двенадцатиперстной кишки. Из-за этого у нее сформировался стеноз (сужение) выходного отдела желудка. На этом фоне образовался безора, который перекрыл выход в петлю двенадцатиперстной кишки и возникла непроходимость.

Врачи решили удалить безоар эндоскопическим методом. Операцию провел заведующий эндоскопическим отделением, ассистировала медсестра эндоскопического отделения Нина Гибалкина.

После успешной операции пациентку продолжат лечить. Ей требуется комплекс процедур. Врачи подобрали девушке индивидуальное лечение ввиду затруднения прохождения пищи и таблеток.

Сейчас пациентка может пить и есть, но пока только жидкую пищу. Но работа врачей продолжается.