Подмосковье 22 декабря 2023, 15:24 Пациентку с переломом шейки бедра спасли в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Травматологи Лобненской больницы прооперировали 40-летнюю пациентку, поступившую в приемное отделение с переломом шейки бедра. Ей провели малоинвазивную операцию, избежав замены тазобедренного сустава.

Операцию провел травматолог с 25-летним стажем Андрей Владимирович Блох. Он использовал электронно-оптический рентгеновский аппарат для малоинвазивных операций, который позволяет во время операции видеть положение отломков и металлоконструкции.

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«Анатомическими особенностями головки бедренной кости является ее небогатое кровоснабжение, а при переломе шейки кровоток выключается еще на 30%. Поэтому если решение принято, медлить нельзя», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Лобненской больницы Андрей Блох.

По его словам, операция прошла успешно. Пациентку выписали на костылях, дальше она будет наблюдаться у физиотерапевтов.

Напомним, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева особое внимание уделяется развитию здравоохранения. Сегодня в Лобненской городской больнице работают 946 специалистов. Уровень укомплектованности врачами и средним медперсоналом составляет 93% и 75% соответственно. Продолжается работа по привлечению кадров.

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