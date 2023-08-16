Подмосковье 16 августа 2023, 13:15 Пациентку с острым воспалением кишечника прооперировали в Пушкино Пресс-служба Минздрава МО

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Доктора Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова в Пушкино прооперировали 57-летнюю женщину с дивертикулитом — острым воспалением кишечника. Ранее местная жительница обратилась к медикам с жалобами на сильную боль в животе и высокую температуру.

Как сообщили в Минздраве Подмосковья, после проведенного обследования врачи выявили грыжеподобные выпячивания стенки кишки, которые привели к воспалению. Такое заболевание может привести к нарушению целостности внутреннего органа и перитониту.

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По словам заведующего хирургическим отделением медучреждения Артема Косова, ранее пациентка прошла курс терапии, в результате которого признаки воспаления удалось купировать. Но в течение трех месяцев доктора отметили два рецидива заболевания, что послужило поводом для срочного вмешательства.

«Была проведена лапароскопическая операция — удален измененный участок толстой кишки и восстановлена целостность кишечника циркулярным сшивающим аппаратом. Данная операция выполнена через четыре маленьких прокола, для извлечения удаленного участка кишки — шестисантиметровый разрез в левой подвздошной области с косметическим швом», — отметил специалист.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали для дальнейшего лечения в поликлинике после шести дней в стационаре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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