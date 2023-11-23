Подмосковье 23 ноября 2023, 11:23 Пациентку с опухолью мозга размером с теннисный мяч спасли в Долгопрудном Unsplash

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Женщина в возрасте 64 лет обратилась за помощью в больницу в Долгопрудном. Она жаловалась на головную боль, слабость и затрудненность движений в левых руке и ноги. Ранее у нее обнаружили опухоль мозговой оболочки размером с теннисный мяч.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, врачи приняли решение о проведении операции по удалению менингиомы — крупного новообразования в оболочке головного мозга. Это заняло у хирургов два часа, рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павел Савинков. Сложность заключалась в большом размере опухоли, которая проросла в костную ткань.

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«Менингиома сдавливала те зоны органа, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлен путем костно-пластической трепанации черепа, когда вынутый костный фрагмент после удаления образования был поставлен на своё место и зафиксирован специальными клипсами», — рассказал он.

После операции пациентка быстро встала на ноги и уже не испытывала никаких трудностей в движении. Мозг восстановился, а гистология подтвердила доброкачественность опухоли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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