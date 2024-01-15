Подмосковье 15 января 2024, 18:07 Пациентку с опухолью матки размером с мяч спасли в Долгопрудном Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный

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Врачи Долгопрудненской больницы смогли сохранить ногу женщине, у которой из-за миомы развился тромбоз вен. Диагностика показала, что опухоль достигла в диаметре 20 сантиметров.

Благодаря профессионализму врачей Долгопрудненской больницы женщина была спасена от ампутации ноги. 44-летняя пациентка обратилась к медикам с тромбозом вен левой ноги, вызванным сдавленной подвздошной веной громадной опухолью матки. После проведенных диагностических исследований специалисты выяснили, что у женщины в матке выросла миома. Новообразование достигло 20 сантиметров в диаметре, что соответствует размерам плода на 21-й неделе беременности. Пациентка ранее отказывалась от рекомендованной операции по удалению опухоли, что привело к критическому состоянию.

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Как отметили врачи, тянуть было нельзя. Из-за грозившей даме тромбоэмболии легочной артерии или возможной ампутации ноги операция была проведена незамедлительно. Медики выполнили пликацию нижней полой вены, установили фильтр и удалили опухоль матки.

Сейчас пациентка находится под наблюдением медицинского персонала и переведена из реанимации в обычную палату.

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