Подмосковье 13 февраля 2024, 12:12 Пациентку с опухолью яичника размером 30 сантиметров спасли в онкологическом диспансере в Балашихе Минздрав МО

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Женщина 74 лет поступила в Московский областной онкологический диспансер с жалобами на резкое похудение, запоры и увеличение живота. После проведенных обследований врачи диагностировали у нее рак прямой кишки с огромной опухолью яичника.

«Мы выполнили операцию по удалению 30-сантиметровой метастатической опухоли правого яичника вместе с резекцией ободочной кишки. Гистологическое исследование показало, что метастазы прямой кишки распространились на яичник», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии № 2 Вартан Егиазарян.

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Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии и уже выписана под наблюдение врача-онколога. Специалисты подберут дальнейшую тактику лечения.

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