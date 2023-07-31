Подмосковье 31 июля 2023, 11:47 Пациентку с камнем в почке размером 20 сантиметров спасли в Серпухове Unsplash

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Девушка 27 лет попала в больницу Серпухова на машине скорой помощи с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость. На КТ выяснилось, что правая почка пациентки полностью заполнена огромным камнем и гноем.

Оказалось, что девушка с детства страдала от нарушения работы почек. Неоднократно ей проводились операции — во время последнего вмешательства хирурги удалили камень и установили дренаж для оттока гноя. Однако после операции пациентка перестала наблюдаться у врача. Вскоре дренаж отошел и через рану начал подтекать гной. В таком состоянии она попала к врачам в Серпухове.

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«Компьютерная томография и ультразвуковое исследование показали, что правая почка и мочеточник полностью заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. К тому же воспалительный процесс начал распространяться на околопочечное пространство», — рассказал заведующий отделением урологии Серпуховской областной больницы Артур Лукьянчиков.

На консилиуме с участием главного уролога Подмосковья решили проводить срочную операцию. Хирургам пришлось удалить правую почку и мочеточник, а вместе с ними — гигантский камень, состоявший из несколько частей и достигавший в длину 20 сантиметров.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Теперь она должна регулярно наблюдаться у врача-уролога.

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