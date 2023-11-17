Подмосковье 17 ноября 2023, 13:44 Пациентку с грыжей размером 10 сантиметров спасли в больнице в Сергиевом Посаде Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина в возрасте 86 лет поступила в больницу Сергиева Посада с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту. У нее обнаружили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы с признаками частичного ущемления части желудка размером до 10 на 10 сантиметров.

Такую патологию часто выявляют случайно — пациентов беспокоит изжога, ощущение непроходимости при глотании и боль за грудиной. Женщине провели малоинвазивную операцию под контролем камеры при помощи эндоскопических инструментов. Как объяснил хирург Никита Казаков, операция прошла успешно благодаря специальному аппарату с ультразвуковым скальпелем, который иссекает и запаивает ткани с минимальными повреждениями.

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«Смысл данного метода заключается в минимизации хирургического воздействия на органы брюшной полости при удалении грыжи с пластикой грыжевого дефекта и формированием так называемой „манжеты“ — сфинктера из стенок желудка. Это приводит к ликвидации изжоги, заброса желудочного содержимого в пищевод», — рассказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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