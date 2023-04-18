Подмосковье 18 апреля 2023, 11:58 Пациентку с диафрагмальной грыжей спасли в Долгопрудном Пресс-служба Долгопрудненской больницы

Читать 360tv в

Женщина в возрасте 51 года поступила в больницу Долгопрудного с жалобами на рвотные позывы и покалывания в животе во время и после приема пищи. У нее выявили диафрагмальную грыжу.

Диафрагма — это перегородка между грудной и брюшной полостями. У некоторых людей из-за травм в ней может образоваться отверстие, куда могут попасть органы. Так, у женщины туда полностью проник желудок.

Реклама

По словам заведующего первым хирургическим отделением Олега Голякова, пациентке иссекли грыжевой мешок под общим наркозов, а затем переместили желудок обратно в брюшную полость.

«При помощи специальной сетки уменьшили отверстие диафрагмы. Операция прошла успешно и заняла около трех часов. В послеоперационном периоде рвотные позывы и боли в животе больше не беспокоили пациентку», — сказал он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».