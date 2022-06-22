Пациентку с большим камнем в желчном пузыре спасли в Долгопрудненской больнице

В Долгопрудненскую больницу поступила женщина с механической желтухой в очень тяжелом состоянии. Врачи поговорили с пациенткой и выяснили, что ей пришлось выехать из Северодонецка, в Подмосковье она приехала к сыну.

Женщину обследовали медики, они обнаружили у нее крупный камень в желчном протоке диаметром шесть на семь миллиметров. Ситуация была значительно осложнена тем, что этот камень перекрыл нормальный отток желчи и выход небольших камней.

«В больницу пациентка была доставлена уже в критическом состоянии. В хирургическом отделении ее экстренно прооперировали. Мы выполнили ей холангиопанкреатографию, то есть эндоскопическим способом удалили камень и в результате отток желчи был восстановлен», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Михаил Завьялов.

Медик отметил, что через несколько месяцев пациентке нужно будет провести еще одну операцию, однако она будет уже плановой. Сейчас женщина чувствует себя нормально, ее выписали из больницы домой.