Подмосковье 26 декабря 2023, 15:54 Пациентку 96 лет с запущенным аппендицитом спасли в больнице Долгопрудного

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Женщина 96 лет попала в больницу с жалобами на слабые, но постоянные боли в правой нижней части живота. Врачи выявили запущенную стадию аппендицита и приняли решение об операции.

Учитывая возраст пациентки и сопутствующие заболевания, врачи решили оперировать через проколы.

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«Во время операции мы обнаружили аппендикс в так называемой гангренозной фазе: червеобразный отросток практически полностью сгнил за те несколько дней, что пациентка испытывала боль, но не решалась на вызов скорой. Для ее жизни возникла серьезная угроза перитонита, чреватая летальным исходом», — отметил оперировавший хирург Иван Яроцков.

Остатки аппендикса экстренно удалили, очистив полость. Операция заняла около часа.

Три дня после манипуляции врачи наблюдали за состоянием пациентки в отделении хирургии. Сейчас женщина уже не испытывает боль и выписана из больницы.

Врачи напомнили, что боль нельзя долго терпеть — такое поведение может усугубить ситуацию. Обращаться за медицинской помощью нужно вовремя.

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