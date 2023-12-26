26 декабря 2023, 15:54
Пациентку 96 лет с запущенным аппендицитом спасли в больнице Долгопрудного
Женщина 96 лет попала в больницу с жалобами на слабые, но постоянные боли в правой нижней части живота. Врачи выявили запущенную стадию аппендицита и приняли решение об операции.
Учитывая возраст пациентки и сопутствующие заболевания, врачи решили оперировать через проколы.
Реклама
«Во время операции мы обнаружили аппендикс в так называемой гангренозной фазе: червеобразный отросток практически полностью сгнил за те несколько дней, что пациентка испытывала боль, но не решалась на вызов скорой. Для ее жизни возникла серьезная угроза перитонита, чреватая летальным исходом», — отметил оперировавший хирург Иван Яроцков.
Остатки аппендикса экстренно удалили, очистив полость. Операция заняла около часа.
Три дня после манипуляции врачи наблюдали за состоянием пациентки в отделении хирургии. Сейчас женщина уже не испытывает боль и выписана из больницы.
Врачи напомнили, что боль нельзя долго терпеть — такое поведение может усугубить ситуацию. Обращаться за медицинской помощью нужно вовремя.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Врачи
Долгопрудный
Реклама
Реклама