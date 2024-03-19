Подмосковье 19 марта 2024, 12:45 Пациентке 73 лет восстановили зрение в больнице имени профессора Розанова в Пушкино Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина 73 лет обратилась в офтальмологическое отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова с жалобами на полную потерю зрения одним глазом. После обследования врачи обнаружили у пациентки травматическую катаракту и глаукому. По всей видимости, женщина предпочитала загорать без солнцезащитных очков, что стало одним из факторов ухудшения зрения.

«Мы провели пациентке малоинвазивное комбинированное вмешательство, во время которого создали искусственный канал оттока жидкости в глазу для нормализации внутриглазного давления. Затем при помощи ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина.

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После операции зрение на незрячем глазу восстановилось с нуля до 70%, а на втором глазу — с 10 до 100%. Благодаря врачам и современному методу лечения удалось добиться значительного улучшения жизни пациентки.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Она прошла послеоперационную реабилитацию и уже выписана домой.

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